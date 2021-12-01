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01.12.2021  12:30   Евгений Клочко

В Харькове за долги по штрафам ПДД изъяли очередное авто

Патрульные полицейские продолжают поиск автомобилей за систематические нарушения скоростного режима и неуплату штрафов их владельцами.

Конфискация авто за неуплату штрафов ПДД
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области.
 
Так, 30 ноября на Московском проспекте сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Mazda, который по оперативным базам находится в розыске. Транспортное средство разыскивали органы юстиции за неуплату владельцем авто штрафов за значительное превышение скорости движения.
 
 
На место задержания прибыли сотрудники исполнительной службы, которые изъяли автомобиль нарушителя до закрытия исполнительного производства.
 
Напомним, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающей 180 км в час.
 
Поэтому изъятие авто водителей-должников началось именно с Харькова и реализуется уже по всей Украине. 
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  штраф, пдд, конфискация, харьков
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