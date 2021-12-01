01.12.2021 12:30 Евгений Клочко

В Харькове за долги по штрафам ПДД изъяли очередное авто

Патрульные полицейские продолжают поиск автомобилей за систематические нарушения скоростного режима и неуплату штрафов их владельцами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области.

Так, 30 ноября на Московском проспекте сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Mazda, который по оперативным базам находится в розыске. Транспортное средство разыскивали органы юстиции за неуплату владельцем авто штрафов за значительное превышение скорости движения.

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На место задержания прибыли сотрудники исполнительной службы, которые изъяли автомобиль нарушителя до закрытия исполнительного производства.

Напомним, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающей 180 км в час.

Поэтому изъятие авто водителей-должников началось именно с Харькова и реализуется уже по всей Украине.