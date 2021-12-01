01.12.2021 12:40

В Харькове задержан хакер, который торговал персональными данными

Киберполицейские разоблачили хакера, который продавал базы данных с персональной информацией.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, правоохранители Харькова задержали 34-летнего мужчину за распространение информации с ограниченным доступом.



Как выяснило следствие, мужчина был активным пользователей на различных хакерских форумах. Там он купил вредоносное программное обеспечение и данные о логинах и паролях интерент-пользователей. С их помощью он вмешивался в учетные записи пользователей Сети и получал их персональную информацию. Полученные сведений систематизировал в базы данных и продавал персональную информацию заинтересованным лицам.





По месту жительства хакера был проведен обыск, изъятая компьютерная техника отправлена на экспертизу.



Продолжается досудебное раследование в рамках уголовного производства по статье за несанкционированное распространение информации, хранящейся на электронных носителях. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов создали онлайн сервис, который поможет создать многоуровневый слой защиты пользовательских данных. Для этого необходимо перейти на сайт, выбрать уровень сложности пароль и нажать кнопку «Сгенерировать», после чего можно начать пользоваться им.