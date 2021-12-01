01.12.2021 11:46 Евгений Клочко

На Южно-Украинской АЭС произошел пожар: что известно

Из-за электрического повреждения загорелся трансформатор. На место вызвали пожарную охрану.

Фото: Пожар Южно-Украинская АЭС

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия, на Южно-Украинской атомной электростанции в результате возгорания трансформатора произошло частичное отключение оборудования. Чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 30 ноября в 7:56.

Из-за короткого замыкания загорелся трансформатор. Сработала защита, которая отключила часть оборудования станции.

Пожарная охрана, прибывшая на место инцидента, оперативно ликвидировала возгорание.

После отключения поврежденного оборудования в 09:02 вторая система шин была испытана рабочим напряжением и в 09:08 введена в работу.

"Масштабы повреждений незначительны – нарушение не привело к отключению потребителей от поставки. По предварительной оценке, событие отнесено к отказу I категории. Проводятся работы по выявлению причин повреждения. Для расследования нарушения и установления причины, вызвавшей его, создана комиссия", – сообщили в предприятии.

Фото: Атомная энергия

Отмечается, что по состоянию на 30 ноября оборудование первого, второго и третьего энергоблоков Южно-Украинской АЭС работает в заданном режиме без замечаний. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции.

30 ноября он составлял 0,09 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

В пресс-службе управления ГСЧС Николаевской области сообщили, что пожар на Южно-Украинской АЭС не повлиял на радиационный фон.

Напомним, 28 ноября в Харькове на ТЭЦ-3 произошел сбой в электронной системе управления работы турбогенератора. В 12 часов дня работа турбины была оставлена. Чтобы разгрузить станцию приостановили работу и парового котла, после чего потребовалась его продувка для удаления остатков пара, которая предусмотрена технологически.