    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: на улице Шевченко. Kia в лобовую столкнулась c Mitsubishi (видео)
01.12.2021  11:39   Рита Парфенова

ДТП: на улице Шевченко. Kia в лобовую столкнулась c Mitsubishi (видео)

Авария с участим двух дорогих иномарок произошла утром 1 декабря.

ДТП Харьков: Kia Optima и Mitsubishi Pajero столкнулись на улице Шевченко

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на соцсети.

Утром 1 декабря на улице Шевченко в районе жилищно-коммунального колледжа столкнулись автомобили Kia Optima и Mitsubishi Pajero. По свидетельствам очевидцев, результатом аварии стала большая автомобильная пробка в сторону метро «Киевская».

В Интернет выложили видео момента столкновения. На кадрах видно, как водитель Kia совершил поворот на улицу Шевченко и, не рассчитав траекторию, заехал на встречную полосу движения. Там его автомобиль встретился с джипом Mitsubishi.

Аварию оформляли патрульные полицейские, также вызвали карету скорой помощи. Официальной информации о пострадавших нет. Сведения уточняются.

Напомним, 30 ноября на днепровской трассе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. На скоростном участке трассы М29 Харьков - Перещепино перевернулась фура торговой сети "АТБ". Авария произошла в районе села Винники.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.12 Криминал и происшествия Под Харьковом спасатели вырезали погибшего в ДТП водителя внедорожника 30.11 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: под Харьковом водитель вылетел на встречку, погубив человека (фото) 30.11 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове замечен вымирающий тип водителя (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 