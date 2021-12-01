01.12.2021 11:39 Рита Парфенова

ДТП: на улице Шевченко. Kia в лобовую столкнулась c Mitsubishi (видео)

Авария с участим двух дорогих иномарок произошла утром 1 декабря.





Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на соцсети.



Утром 1 декабря на улице Шевченко в районе жилищно-коммунального колледжа столкнулись автомобили Kia Optima и Mitsubishi Pajero. По свидетельствам очевидцев, результатом аварии стала большая автомобильная пробка в сторону метро «Киевская».



В Интернет выложили видео момента столкновения. На кадрах видно, как водитель Kia совершил поворот на улицу Шевченко и, не рассчитав траекторию, заехал на встречную полосу движения. Там его автомобиль встретился с джипом Mitsubishi.



Аварию оформляли патрульные полицейские, также вызвали карету скорой помощи. Официальной информации о пострадавших нет. Сведения уточняются.

Напомним, 30 ноября на днепровской трассе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. На скоростном участке трассы М29 Харьков - Перещепино перевернулась фура торговой сети "АТБ". Авария произошла в районе села Винники.