ДТП: на улице Шевченко. Kia в лобовую столкнулась c Mitsubishi (видео)

Авария с участим двух дорогих иномарок произошла утром 1 декабря.
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на соцсети.
Утром 1 декабря на улице Шевченко в районе жилищно-коммунального колледжа столкнулись автомобили Kia Optima и Mitsubishi Pajero. По свидетельствам очевидцев, результатом аварии стала большая автомобильная пробка в сторону метро «Киевская».
В Интернет выложили видео момента столкновения. На кадрах видно, как водитель Kia совершил поворот на улицу Шевченко и, не рассчитав траекторию, заехал на встречную полосу движения. Там его автомобиль встретился с джипом Mitsubishi.
Аварию оформляли патрульные полицейские, также вызвали карету скорой помощи. Официальной информации о пострадавших нет. Сведения уточняются.
Напомним, 30 ноября на днепровской трассе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. На скоростном участке трассы М29 Харьков - Перещепино перевернулась фура торговой сети "АТБ". Авария произошла в районе села Винники.
Комментариев: 0
Эмоции могут перехлестывать через край. По этой причине шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка затянуться до утра.
Зима, как и положено, начнется снегом, вернее мокрым снегом – ведь днем синоптики прогнозируют температуру немного выше нуля.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря в соответствии с решением ВОЗ и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.
влажность:
давление:
ветер: