01.12.2021 11:10

"Чистый мозг": дайджест мифов о вреде вакцинации против коронавируса

Специалисты опровергли очередные фейки о вакцине от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что МОЗ совместно с научной платформой StopFake продолжают информационный проект «Чистый мозг», при помощи которого развенчивают мифы о вреде вакцинации.

Миф №1 - после прививок от коронавируса умирают или тяжело болеют.

Речь идёт о том, что якобы за 5 месяцев вакцинация против коронавируса привела к внезапной смерти или серьёзным заболеваниям 75 спортсменов. Такую информацию распространяли в средствах массовой информации, ссылаясь на немецкое издание Report 24, и прилагали поимённые списки.

Опровержение. Слухи о массовой смерти спортсменов пошли с июня 2021 года, после того, как во время матча чемпионата Европы Кристиан Эриксен, футболист сборной Дании, внезапно умер, у него остановилось сердце. Однако, как оказалось, он не был вакцинирован от COVID-19. Более того, нет никаких доказательств, что и другие спортсмены со списка были привиты от коронавируса. В свою очередь стоит отметить, что как выяснилось позже, список был составлен произвольно и в нём были указаны случаи с различными диагнозами, в частности сердечные приступы у возрастных тренеров и остановки сердца у молодых спортсменов, которые случились, в том числе и по причине наследственности.

Миф №2 - вакцины против COVID-19 не эффективны и об этом во всеуслышание заявил Билл Гейтс.

В соцсетях Билл Гейтс числится как антивакцинатор. Цитируя его интервью, авторы публикаций утверждали, что он "наконец-то признал" что СOVID-вакцины "не работают", а вакцинация это ничто иное как "эксперимент".

Опровержение. В своём получасовом интервью одному из аналитических центров Британии Билл Гейтс действительно рассуждал о пандемии, но его слова о вакцинах были вырваны из контекста. Он не говорил о том, что они не работают, а лишь отметил, что (далее цитата, прим. авт.) "Экономический ущерб, смертельные случаи – это действительно ужасно. И я ожидаю, что это приведет к тому, что бюджеты на исследования и разработки будут сосредоточены на том, чего у нас сегодня не было. У нас не было вакцин, блокирующих передачу вируса. У нас есть вакцины, которые помогают вам со здоровьем, но только немного затормаживают распространение. Нам нужен новый способ производства вакцин", – сказал Гейтс.

Миф№3 - из-за лжи о вакцинации врач из Германии покончил с собой.

Некоторые СМИ распространили, а соцсети подхватили информацию о том, что в Германии в городе Хемница глава клиники Томас Йенджес спрыгнул с крыши больницы, потому что не смог смириться с ложью о том, что COVID-прививки якобы безвредны. Он даже якобы оставил предсмертную записку, в которой назвал вакцину против коронавируса орудием биологической войны, а применение вакцинации геноцидом человечества.

Опровержение. То, что доктор Томас Йенджес действительно умер - это факт. Однако существование предсмертной записки не подтверждают ни в управление здравоохранения Германии, ни в мэрии города Хемница, ни в полиции.

Миф№4- сам Минздрав Украины не подтвердил эпидемию COVID-19.

В соцсетях говорят о том, что профильное министерство не подтвердило существование пандемии, а значит, карантина не должно существовать.

В качестве аргументов приводят информационный запрос, в котором просили предоставить список эпидемий с устанавливающими их документами, кроме этого был получен ответ за период с 01.03.2020 по 01.08.2021 года, в котором сообщалось, что эпидемий на территории Украины не было зафиксировано.

Опровержение. Это всего лишь особенность терминов. Потому что в нормативно-правовых актах вместо "эпидемия" используется "медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера государственного уровня". Именно поэтому на запрос был дан такой ответ.

Миф№5- вакцина Pfizer может вызвать выкидыш у беременных.

В соцсетях появились утверждения, что даже в официальных документах компании Pfizer значится, что возможность выкидыша существуют, и проблемы со здоровьем могут случиться даже при контакте с кожей вакцинированных.

Опровержение. Данных в клинических исследованиях о подтверждённых случаях выкидышей вследствие контакта с вакцинированным человеком нет. Значится только, что необходимо сообщать о случаях контакта беременной с исследуемым препаратом через кожу или вдыхание. Такие регистрации - стандарт клинических испытаний, а не констатация рисков вакцинации.

Напомним, людям, которые страдают от расстройства психики вследствие коронавирусной инфекции , окажут психологическую помощь без направления семейного врача.