29.11.2021 11:05 Виталий Хиневич

Новый год в условиях карантина: стало известно, как будут отдыхать украинцы

Согласно прогнозам, в конце декабря эпидемиологическая ситуация по сравнению с началом ноября будет более спокойной, однако не смотря на это будут действовать карантинные ограничения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

Отмечается, что сейчас на повестке дня Минздрава вопрос как в период новогодних праздников будут работать зимние курорты.

"К Новому году волна коронавируса спадёт, и некоторые регионы покинут "красную" зону. Мы уже начали переговорами с руководителями зимних курортов о режиме их работы, ведь согласно карантинным ограничениям в" красной" зоне запрещена работа подъемников на территории горнолыжных курортов, однако вакцинированным этот запрет не применяется»,- сообщил Игорь Кузин.

В это же время отмечается, что обеспечить контроль за COVID-сертификатами или ПЦР-тестами сложно, курорты предлагают определенную верификацию, например, на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения.

Турист должен предъявить свои документы, затем ему наклеивают специальную наклейку с индивидуальным номером, по которой его можно будет идентифицировать в случае проверки на наличие вакцинации, также будет создана специальная база этих номеров.

Кроме этого в ведомстве думают, как при этом избежать очередей, организационных или логистических препятствий и сделать так, чтобы было безопасно, удобно, отдыхающим и проверяющим COVID-сертификаты.

"Курорты должны также ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих. Каждый хочет, чтобы это был отдых, а не очередная встреча с болезнью. Поэтому я надеюсь, что курорты также будут применять какие-либо инструменты влияния на тех, кто не хочет предъявлять сертификаты", - сказал главный санврач Украины.

Игорь Кузин не исключает, что многие туристы, которые не хотят предъявлять COVID-документы, наверняка, будут пользоваться услугами полулегальных курортов.

Напомним, людям, которые страдают от расстройства психики вследствие коронавирусной инфекции , окажут психологическую помощь без направления семейного врача.