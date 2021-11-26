    
Главная Новости Харькова Медицина Страдающим от психологического расстройства после COVID-19 окажут помощь
26.11.2021  11:10   Виталий Хиневич

Страдающим от психологического расстройства после COVID-19 окажут помощь

Людям, которые страдают от расстройства психики вследствие коронавирусной инфекции, окажут психологическую помощь без направления семейного врача.

Психологическая помощь в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
 
Отмечается, что каждый седьмой переболевший COVID-19 испытывает проблемы с психологическим здоровьем. 
 
Бесплатную медицинскую помощь, может получить каждый нуждающийся, позвонив по номерам телефонов:
  • 044) 456 17 02 и (044) 456 17 25 – Киевский городской психоневрологический диспансер №5;
  • (067) 594 94 46, (095) 913 69 41 – Центр психического здоровья и травмотерапии "Интеграция";
  • 7333 – «Lifeline Ukraine», национальная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержания психического здоровья;
  • 0 800 500 225 или 116 111 (с мобильного телефона) – Национальная детская горячая линия;
  • 158 – Консультацию можно получить в справочной службе Здоровье.
 
Напомним, статистика и исследования говорят о том, что люди с сердечно-сосудистой патологией после инфицирования, подвержены более тяжёлому течению заболевания и даже летальному исходу, а у тех, кто прежде не имел проблем с сердцем и сосудами, после коронавируса, возрастает риск таких осложнений.
 
Источник:   Национальная службыаздоровья Украины
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.11 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 ноября 26.11 Медицина Осложнения коронавируса: под прицелом сердце и сосуды 25.11 Криминал и происшествия Карантинные меры: в Харькове сотни полицейских шерстят транспорт, рынки и супермаркеты
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 