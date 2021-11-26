26.11.2021 11:10 Виталий Хиневич

Страдающим от психологического расстройства после COVID-19 окажут помощь

Людям, которые страдают от расстройства психики вследствие коронавирусной инфекции, окажут психологическую помощь без направления семейного врача.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

Отмечается, что каждый седьмой переболевший COVID-19 испытывает проблемы с психологическим здоровьем.

Бесплатную медицинскую помощь, может получить каждый нуждающийся, позвонив по номерам телефонов:

044) 456 17 02 и (044) 456 17 25 – Киевский городской психоневрологический диспансер №5;

(067) 594 94 46, (095) 913 69 41 – Центр психического здоровья и травмотерапии "Интеграция";

7333 – «Lifeline Ukraine», национальная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержания психического здоровья;

0 800 500 225 или 116 111 (с мобильного телефона) – Национальная детская горячая линия;

158 – Консультацию можно получить в справочной службе Здоровье.

Напомним, статистика и исследования говорят о том, что люди с сердечно-сосудистой патологией после инфицирования, подвержены более тяжёлому течению заболевания и даже летальному исходу, а у тех, кто прежде не имел проблем с сердцем и сосудами, после коронавируса, возрастает риск таких осложнений.