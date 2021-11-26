Коксовый завод «Новомет» выплатил 3,5 миллиона штрафа

26.11.2021 11:00 Евгений Клочко

Коксовый завод «Новомет» в исполнение решения Хозяйственного суда Харьковской области и постановления Восточного апелляционного хозяйственного суда выплатил 3,475 млн грн штрафа за убытки, причиненные государству в результате сверхнормативных выбросов в атмосферный воздух.

Несмотря на то, что руководство предприятия обжаловало решение Хозяйственного суда Харьковской области и постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда в Верховный Суд, будучи законопослушными гражданами, штраф выплатили в полном объёме после вступления решения суда в законную силу и в соответствии с установленными законом сроками. Об этом сообщает РЕДПОСТ.

Однако на предприятии в очередной раз подчеркивают: формулировка «сверхнормативные выбросы» является сугубо формальной и не отражающей объективную реальность.

ООО «Коксовый завод «Новомет» (работающий на оборудовании Харьковского коксового завода) ни разу не превышал нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) выбросов, установленных Министерством охраны окружающей среды Украины. Это подтверждается всеми плановыми и внеплановыми проверками Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Согласно акту проверки госэкоинспекции от 1 сентября 2020 года, на основании которого был подан иск, выбросы предприятия «Новомет» в августе 2020 года были ниже предельно допустимых концентраций. А именно:

Оксид углерода (СО) 166,9 мг/м3, при норме ПДК 500 мг/м3 (в 2,9 ниже ПДК)

Оксиды азота (NO2) 428,1 мг/м3, при норме ПДК 500 мг/м3 (на 15% ниже ПДК)

Диоксид серы (SO2) 783,3 мг/м3, при норме ПДК 1418,1 мг/м3 (в 1,8 ниже ПДК).

Однако, согласно версии прокуратуры, коксовый завод «Новомет»в этот период работал без соответствующего разрешения, что и стало формальным основанием для подачи иска. Со своей стороны«Новомет» не согласился с предъявленным иском, поскольку предприятием в установленные сроки были поданы все необходимые документы для получение разрешения на выбросы.

Со стороны Министерства охраны окружающей среды не было отказа на получение разрешения и, согласно, действующему законодательству, предприятие работало на основании части 8 статьи 4-1 Закона Украины «Про разрешительную систему в сфере хозяйственной деятельности»:

«Зміна власника всього майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу відповідно до затвердженого судом плану санації не є підставою для переоформлення документі вдозвільного характеру. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданого раніше такому товариству документа дозвільного характеру».

То есть, коксовый завод «Новомет» имел полное право работать по разрешению, выданному предыдущему собственнику. Предприятие не нарушало закон, что подтверждается разрешением, выданным Министерством охраны окружающей среды Украины в марте 2021 года. Затянувшийся процесс выдачи разрешения «Новомету» произошел не по вине администрации предприятия.

Кроме того, администрация предприятия акцентирует внимание на том, что в следствие определенной специфики деятельности завод не мог остановить свою работу на время получения разрешения, поскольку полное остановка деятельности предприятия невозможна с технической точки зрения и могла повлечь наступление вредных последствий для экологии и необратимый выход из строя и физическое разрушение всего комплекса оборудования, что подтверждается результатами проведенной комплексной инженерно-экологической экспертизы.

«Новомет» подчеркивает, что всегда осуществлял и продолжает осуществлять свою деятельность согласно действующему законодательству Украины.

При этом предприятие в полной мере понимает свою ответственность за сохранение окружающей среды. Поэтому с начала 2021 года на коксовом заводе стартовала системная модернизация технологических процессов и оборудования. На сегодняшний день удалось:

- на порядок снизить выбросы производства. Согласно данным внеочередной проверки госэкоинспекции в августе 2021 года, выбросы составили:

СО – 32,4 мг/м3, при норме ПДК 500 мг/м3 (в 15,4 раз ниже ПДК);

Пыль – 17,6 мг/м3, при норме ПДК 50 мг/м3 (в 2,8 раз ниже ПДК);

NO2 – 95,5 мг/м3, при норме ПДК 500 мг/м3 (5,2 раз ниже ПДК);

SO2 – 16,7 мг/м3, при норме ПДК 1418,1 мг/м3 (в 85 раз ниже ПДК);

- модернизировать аспирационную установку в коксосортировочном отделении коксового цеха (окончание работ запланировано на октябрь 2021 года).

Кроме того, на начало 2022 года запланирована модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется на производстве.