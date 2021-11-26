26.11.2021 10:45 Рита Парфенова

В Харькове разыскивают мужчину, который ночью ушел из дома (фото)

В ночь на 24 ноября в Харькове пропал без вести 49-летний Дмитрий Мельников.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую службу «Милена», в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года Дмитрий Мельников вышел из своего дома по улице Туркестанской в Немышлянском районе Харькова, и с тех пор его местонахождение неизвестно. На Дмитрии была предположительно темно-серая куртка, темно-зеленый свитер, джинсы, серо-голубые кеды. При себе имел мобильный телефон и, возможно, темный рюкзак с документами.



Приметы мужчины: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза каре-зеленые.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.



Напомним, правоохранители устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружено в карьере по проспекту Тракторостроителей в Харькове.