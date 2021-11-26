26.11.2021 10:23 Виталий Хиневич

На Харьковщине грузовик сбил молодого парня

В Богодуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку ХОГА.

Отмечается, что 25 ноября около 18:07 на автомобильной трассе сообщением «Харьков-Ахтырка» водитель грузового автомобиля марки «MAN» допустил столкновение с 20-летним пешеходом.

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От полученных травм тот погиб на месте происшествия. На данный момент уточняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Песочине 71-летний водитель на Citroen сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе.