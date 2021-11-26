    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине грузовик сбил молодого парня
26.11.2021  10:23   Виталий Хиневич

На Харьковщине грузовик сбил молодого парня

В Богодуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку ХОГА.
 
Отмечается, что 25 ноября около 18:07 на автомобильной трассе сообщением «Харьков-Ахтырка» водитель грузового автомобиля марки «MAN» допустил столкновение с 20-летним пешеходом.
 
 
От полученных травм тот погиб на месте происшествия. На данный момент уточняются все обстоятельства происшествия. 
 
Напомним, ранее  в Песочине 71-летний водитель на Citroen сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе.
 
Источник:   Сводка ХОГА
 Тэги:  харьков, дтп
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.11 Криминал и происшествия На Харьковщине пожар оставил людей без крыши над головой 26.11 Общество На реке Уды в Харькове установлен мусорный уловитель «Trash Killer»   26.11 Общество Ощадбанк отказывается платить пенсии: названы причины
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 