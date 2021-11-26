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26.11.2021  10:13   Евгений Клочко

ДТП на Окружной: водитель грузовика был пьян. Вывод экспертизы

Согласно выводам освидетельствования установлено, что водитель «MAN» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП на Окружной: водитель грузовика быль пьян. Вывод экспертизы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. Однако позже на сайте ведомства изменили формулировку на "Предварительно установлено, что водитель "MAN" управлял транспортным средством в состоянии опьянения."
 
По информации правоохранителей, водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.
 
Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN полуприцепом, двигавшимся по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
 
После столкновения транспортных средств автомобиль «MAN» с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.
 
Кроме того, полуприцеп зацепил автомобиль Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил автомобиль «MAN», который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.
 
Как рассказал и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, в результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров - 49-летняя женщина и трехлетняя девочка погибли на месте происшествия.
 
Водители Chevrolet и Suzuki с телесными повреждениями доставлены в больницу. Также травмы получил 51-летний пассажир Chevrolet. Ему предоставили медицинскую помощь на месте.
 
41-летний водитель грузовика «MAN» с полуприцепом тоже получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, дтп на окружной, харьков
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