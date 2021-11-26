26.11.2021 10:13 Евгений Клочко

ДТП на Окружной: водитель грузовика был пьян. Вывод экспертизы

Согласно выводам освидетельствования установлено, что водитель «MAN» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. Однако позже на сайте ведомства изменили формулировку на "Предварительно установлено, что водитель "MAN" управлял транспортным средством в состоянии опьянения."

По информации правоохранителей, водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.

Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN полуприцепом, двигавшимся по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения транспортных средств автомобиль «MAN» с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

Кроме того, полуприцеп зацепил автомобиль Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил автомобиль «MAN», который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.

Как рассказал и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, в результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров - 49-летняя женщина и трехлетняя девочка погибли на месте происшествия.

Водители Chevrolet и Suzuki с телесными повреждениями доставлены в больницу. Также травмы получил 51-летний пассажир Chevrolet. Ему предоставили медицинскую помощь на месте.

41-летний водитель грузовика «MAN» с полуприцепом тоже получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.