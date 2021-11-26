26.11.2021 09:35 Евгений Клочко

ДТП на Окружной Харькова: стало известно состояние пострадавших в аварии

В больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова сообщили, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП на Окружной дороге.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя главного врача медучреждения Андрея Соцкого, всего обратилось за медицинской помощью 4 человека.

Так, 2 человека с ушибами получили медицинскую помощь и покинули больницу для дальнейшего амбулаторного лечения. Два человека еще находятся в медицинском учреждении.

Один мужчина находится в отделении нейрохирургии, в него отлетела щебенка, его жизни ничего не угрожает. Второй мужчина - сам водитель фуры, находится с раной в области локтевого сустава под охраной полиции.

Напомним, авария произошла вечером 25 ноября в районе пересечения Окружной дороги с Салтовским шоссе. В результате ДТП водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Их личности сейчас устанавливаются. Еще четверо пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.