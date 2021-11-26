26.11.2021 08:41 Рита Парфенова

Смертельное ДТП на Окружной: появилось видео момента столкновения

Видео момента дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей на перекрестке Окружной дороги с трассой на Старый Салтов появилось на официальных источниках в Сети.



Областная прокуратура

Как сообщает РЕДПОСТ, видео выложено в YouTube-канале Харьковской областной прокуратуры.



На кадрах виден момент, когда по дороге Т-21-04 в сторону Харькова на зеленый сигнал светофора перекресток с Окружной дорогой пересекает автомобиль автомобиль Chevrolet Nubira. Ему наперерез на запрещающий красный свет выезжает фура MAN с полуприцепом, едущая по Окружной в сторону Бобровки, и происходит столкновение. За перекрестком фура заваливается на бок на встречную полосу, придавливая двигавшиеся навстречу автомобили.



Напомним, авария произошла вечером 25 ноября в районе пересечения Окружной дороги с Салтовским шоссе. В результате ДТП водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Их личности сейчас устанавливаются. Еще пятеро пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.



