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26.11.2021  08:41   Рита Парфенова

Смертельное ДТП на Окружной: появилось видео момента столкновения

Видео момента дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей на перекрестке Окружной дороги с трассой на Старый Салтов появилось на официальных источниках в Сети.


Областная прокуратура

Как сообщает РЕДПОСТ, видео выложено в YouTube-канале Харьковской областной прокуратуры.

На кадрах виден момент, когда по дороге Т-21-04 в сторону Харькова на зеленый сигнал светофора перекресток с Окружной дорогой пересекает автомобиль автомобиль Chevrolet Nubira. Ему наперерез на запрещающий красный свет выезжает фура MAN с полуприцепом, едущая по Окружной в сторону Бобровки, и происходит столкновение. За перекрестком фура заваливается на бок на встречную полосу, придавливая двигавшиеся навстречу автомобили.

Напомним, авария произошла вечером 25 ноября в районе пересечения Окружной дороги с Салтовским шоссе. В результате ДТП водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Их личности сейчас устанавливаются. Еще пятеро пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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