26.11.2021 08:18 Наталья Иванова

Осложнения коронавируса: под прицелом сердце и сосуды

Не только на дыхательные пути, но и на сердечно-сосудистую систему негативно влияет COVID-19, предупреждают специалисты Минздрава.

Статистика и исследования говорят о том, что люди с сердечно-сосудистой патологией после инфицирования, подвержены более тяжёлому течению заболевания и даже летальному исходу, а у тех, кто прежде не имел проблем с сердцем и сосудами, после коронавируса, возрастает риск таких осложнений, сообщает РЕДПОСТ.

«Проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у около 20% госпитализированных больных с COVID-19. В частности, заболевание вызывает повреждение миокарда и нарушение функции сердца. Кроме того, воспаление миокарда может вызвать ещё и так называемый «цитокиновый шторм» – это потенциально летальная реакция иммунной системы. Также коронавирус может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, транспортирующих кровь по всему телу, что чревато образованием тромбов и повышением риска ишемии или инсульта, а также уменьшением уровня кислорода в крови, что приводит к повреждению сердца», – объясняют медики. Новый штамм коронавируса «Дельта» действительно более агрессивен, чем его предшественник, говорит доктор медицинских наук, профессор, Татьяна Чумаченко. Поэтому, уверяет, следует использовать все методы, чтобы уберечься от инфицирования.



«Все вместе должны бороться с этим вирусом, потому что он легко приспосабливается, мутирует и легко передаётся. Это аэрозольный механизм передачи, при разговоре, кашле, чихании вирус попадает в воздух, люди вдыхают и заражаются. И ещё до того как возникают симптомы болезни, уже идёт выделение вируса во внешнюю среду. Человек думает, что он здоров, не надевает маску, а в это время ненамеренно заражает других. Это очень опасно. Вот почему необходимо выполнять все противоэпидемические правила, носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Но основная защита от COVID-19 – это, конечно, вакцинация», – отмечает эпидемиолог.

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По словам Татьяны Чумаченко, COVID-вакцина и эффективна, и безопасна, она не вызывает заболевания, потому что в ней нет живого вируса.. А то количество антигена, которое попадает в организм, просто позволяет иммунной системе сопротивляться инфекции. Поэтому она не приветствует антивакцинальные настрои и считает их даже опасными. «Наши люди привыкли никому не верить, никому не доверять и это недоверие, а также некомпетентность приводит к рождению всяких слухов. Вот самый нелепый, что вакцинация – это чипирование, с точки зрения специалиста кажется, как такое вообще может прийти в голову. Не надо слушать фейки. Вакцины прошли испытание, их используют во всём мире, уже порядка 7 миллиардов вакцинаций проведено, какие ещё доказательства нужны?! Нужно только воспользоваться возможностью вакцинироваться, тем более, что за прививку не надо платить. Просто прийти и сделать и это поможет сохранить жизнь и здоровье», – уверяет Татьяна Чумаченко. Ведь в случае заболевания коронавирус наносит большой вред всему организму, после перенесенного недуга могут развиваться осложнения не только сосудов и сердца, наблюдаются и неврологические нарушения и психические расстройства.



Напомним, Минздрав совместно с образовательной платформой StopFake запустил информационный проект «Чистый мозг», серию дайджест-опровержений мифов на тему здоровья и медицины.