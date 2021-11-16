16.11.2021 20:31 Анжелика Демидова

"Чистый мозг": в Минздраве развенчивают мифы о COVID-19

Украинский Миздрав продолжает опровержение медицинских фейков о коронавирусе и вреде вакцинации.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ведомства, опубликован дайджест опровержений самых распространённых фейков.

1 МИФ - коронавирус это отравление фосгеном. ( Фосге́н - химическое вещество с формулой C(O)Cl2, при нормальных условиях - бесцветный чрезвычайно токсичный и удушливый газ с запахом прелого сена. Использовался в Первую мировую войну как боевое отравляющее вещество. ( примечание автора, Википедия )

В соцсети пишут: "Потеря обоняния, вкуса и отек легких – модная болезнь? Нет, фосген!", "Это массовое, умышленное убийство людей!" - цитата одной из публикаций с примечанием, что он ещё и якобы распыляется с самолетов.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Это дезинформация. Доказано, что COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2. И его симптомы значительно отличаются от симптомов отравления фосгеном. К тому же инфицирование вирусом подтверждается ПЦР-тестами и тестами на антиген или антитела.

2 МИФ - Вакцинация от COVID-19 хуже, чем приобретенный иммунитет.

В соцсети "знатоки" утверждают, что лучше переболеть, чем привиться.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Учёные уверяют, что без современной медицины, в т.ч. и вакцинации, продолжительность жизни человека была бы гараздо меньше. В свою очередь в Центре общественного здоровья добавляют, что получить «приобретенный иммунитет» удастся не всем, поскольку не все могут справиться с COVID-19.

3 МИФ №3: В Хорватии запретили вакцинацию от коронавируса.

Некоторые утверждают, что якобы президент страны Зоран Миланович разоблачил ложь и распространение паники COVID и заявил, что хорваты достаточно вакцинированы.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Вакцинация в Хорватии продолжается. 1,99 млн хорватов получили хотя бы одну дозу вакцины, а Президент страны не говорил ни о запрете, ни о прекращении COVID-вакцинации, более того, его цитата была вырвана из контекста.

4 МИФ. В Украине введут браслеты с метками для вакцинированных обязательными для всех.

Распространяется видео, что украинское правительство вводит ношение браслетов с метками на руке и всех, у кого нет такого, не будут пускать в общественные места.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Это ничто иное, как искажённая суть цитаты министра здравоохранения Виктора Ляшко о работе горнолыжных курортов в период новогодних праздников. Он говорил о том, что учитывая эпидситуацию, в праздники курорты будут работать только для людей, полностью вакцинированных против COVID-19. Это ограничение будет касаться гостиниц при курортах, подъемников и канатных дорог и именно отель сможет выдавать такой браслет с названием своего заведения. Это распространённая практика гостиниц "все включено", чтобы идентифицировать гостей.

5 МИФ. У вакцины Johnson & Johnson обнаружен новый побочный эффект

Такую информацию распространили некоторые новостные сайты. Речь о редком типе воспаления позвоночника.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Новость была опубликована по ошибке и Reuters снял ее с сайта. Поперечный миелит (воспаление частей спинного мозга) не был добавлен в список возможных побочных эффектов вакцины COVID-19 Janssen. ВОЗ также не указывает эту болезнь как возможный побочный эффект.

В Минздраве призывают украинцев пользоваться только проверенной информацией из достоверных официальных источников.

Напомним, ранее мы писали о том, сотрудники каких организаций должны обязательно прививаться , чтобы продолжать работу - расширен перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.