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16.11.2021  20:51   

Босния – Украина: онлайн-трансляция решающего матча сборной

Сегодня, 16 ноября, решающий матч сборных Украины и Боснии и Герцеговины ха выход на чемпионат мира.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, сегодня, 16 ноября 2021 года, - ключевой поединк сборной Украины в борьбе за выход в плей-офф за попадание на чемпионат мира-2022.
 
В гостевом матче с Боснией и Герцеговиной решается судьба сборной Украины. Начало поединка в Зенице – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.
 
 
 
 
Тэги:  босния-украина, трансляция, харьков, футбол, спорт
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