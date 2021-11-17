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17.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 17 ноября

Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 17 ноября 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 1 м/с​​. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-6°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. В утренние часы ожидается повышение солнечное активности. Тем не менее магнитных бурь эксперты не прогнозируют.

Народные приметы. Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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