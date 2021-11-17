Прогноз погоды в Харькове на среду, 17 ноября

Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-6°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. В утренние часы ожидается повышение солнечное активности. Тем не менее магнитных бурь эксперты не прогнозируют.
Народные приметы. Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.
Удачный день для крупных покупок и финансовых сделок с прицелом на будущее. Также будет полезным строить долгосрочные планы.
Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.
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