17.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 17 ноября

Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 1 м/с​​. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-6°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В утренние часы ожидается повышение солнечное активности. Тем не менее магнитных бурь эксперты не прогнозируют.



Народные приметы. Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.