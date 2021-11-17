17.11.2021 07:00 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Удачный день для крупных покупок и финансовых сделок с прицелом на будущее. Также будет полезным строить долгосрочные планы.





Овен (21 марта – 20 апреля)

День предоставит возможность улучшить свое финансовое положение. От вас требуется упорно идти к цели, а если и измените направление, то лишь для того, чтобы подступиться к решению проблемы с другой стороны.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Ваше упорство может вылиться в стремление доказать свою правоту в каком-либо вопросе. Звезды советуют выбирать темы, выгодные вам: например, обсудить свой карьерный рост с начальством.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Можете обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. И если сегодня вы и будете соглашаться чужим мнением, то это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. А поступите все равно по-своему.

Рак (22 июня – 23 июля)

День может пройти в бесконечных пустых спорах. И даже не для того, чтобы доказать окружающие что-то жизненно важное. Скорее, это произойдет из простого спортивного интереса.

Лев (24 июля – 23 августа)

Смело планируйте всего и побольше – звезды обещают наделить вас повышенной активностью и деловитостью. А если для реализации ваших идей понадобится помощь окружающих, заранее придумайте, чем их завлечь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Посвятите больше времени общению с детьми. Если своих нет, вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Такое общение наполнит зарядом позитивной энергии.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В вас проснется великий тактик. Все задуманное будете стремиться осуществить любым возможным способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в ваши планы не входит ни капельки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

При принятии решений можете испытывать серьезные сомнения. Зато когда наконец выберете нужную сторону, то любые попытки окружающих заставить вас свернуть с выбранного пути ни к чему не приведут.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вы склонны проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить вас будет трудно, да, в сущности, и не нужно. Скорее всего, через день-другой предмет спора станет для вас неактуальным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Культивируйте желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Может обостриться материнский (или отцовский) инстинкт. В этот день есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну хотя бы можно принести в дом котенка или хомячка.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Сегодня вы готовы упорно доказывать окружающим любую свою мысль, причем из одного только спортивного интереса. Чтобы сохранить деловые отношения, постарайтесь свести переговоры к минимуму.