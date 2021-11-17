17.11.2021 08:00

17 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.





Казалось бы, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине.



Спустя два года в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против фашизма, на которой было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День студента.



Официальный же статус праздника Международный день студентов получил 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге.



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17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Рождение недоношенного ребенка – это и серьезный стресс для родителей, которые нуждаются не только в качественном лечении их малышей и материальной поддержке, но и в психологической помощи. А знания о том, что недоношенность – не приговор, и что огромное количество недоношенных новорожденных выросли не только здоровыми и полноценными, но и выдающимися людьми, очень важны.



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17 ноября в Италии отмечают День защиты черных котов. Известно, что у многих народов черные коты считаются символом несчастья. Собрав статистику по «невезучим» животным, итальянские активисты из Ассоциации по защите окружающей среды и животных взялись решать проблему истребления черных кошек. Первым шагом стало утверждение Дня защиты черных котов в 2007 году. Как заявляют в Ассоциации, организация будет не только помогать кошкам, но и награждать людей, которые проявляют сочувствие к затравленным животным.



Впрочем, в некоторых странах мирах черные кошки вовсе не нуждаются в помощи. Например, в некоторых районах Англии верят, что хозяйка черного кота никогда не останется без поклонников, а в Шотландии полагают, что кошка цвета ночи приносит в дом богатство. Не обижают черных кошек и моряки: они уверены, что корабельный или домашний кот такого окраса сулит удачу в плавании.

Приметы дня

По народному календарю сегодня «Ерема – сиди дома». Считалось, что в этот день разгуливает нечистая сила и непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор.



Еще одной плохой приметой считалось одалжвать деньги – вместе с ними можно отдать свой достаток.



Погода также была под стать общему настроению: «По-за порогу крутит, мутит, беспутит». А если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.

Также в этот день...

В 1790 году родился Август Фердинанд Мебиус, немецкий математик, установивший существование односторонних поверхностей (лента Мебиуса).



1804 – была подписана Утвердительная грамота об учреждении Харьковского Императорского университета. Торжественное открытие университета состоялось 29 января 1805 года. Вуз стоял у истоков таких крупных харьковских высших учебных заведений, как юридический, экономический, медицинский университеты, фармакадемия, педагогический университет им. Г. Сковороды и других учебных заведений. Указом Президента Украины в октябре 1999 года Харьковскому университету предоставлен статус национального и присвоено имя его основателя – Василия Каразина.



1901 – родился Иван Пырьев, кинорежиссер, снявший знаменитые советские фильмы «Трактористы», «Кубанские казаки», «Свинарка и пастух»), «Сказание о земле Сибирской», «В шесть часов вечера после войны», «Идиот», «Братья Карамазовы».



1933 – был основан Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С.Пушкина.



1942 – родился Мартин Скорцезе, американский режиссер («Отступники», «Остров проклятых», «Казино», «Славные парни», «Бешеный бык»), сценарист и продюсер.



1944 – родился Дэнни Де Вито, американский актер, режиссер и продюсер. Касательно него как никогда верна поговорка «внешность обманчива». Играя в фильмах недотеп и простофиль, в жизни – хваткий и целеустремленный кинобизнесмен.



1957 – родился Мирзакарим Норбеков, узбекский и российский специалист по альтернативной медицине.



1965 – родилась Руслана Писанка, украинская актриса и телеведущая.



1966 – родилась Софи Марсо, французская киноактриса («Храброе сердце», «Фанфан – аромат любви», «Бум»).



1966 – самый большой метеоритный дождь зарегистрирован в ночь с 16 на 17 ноября 1966 года, когда метеоры группы Леонидов (появляются регулярно через каждые 33,25 года) были видны на небе между восточной частью СССР и западной частью Северной Америки.



1970 – после мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции «Луна-17» в путешествие по спутнику Земли отправляется «Луноход-1».



1978 – родилась Рэйчел МакАдамс, британская киноактриса («Дневник памяти», «Шерлок Холмс», «Полночь в Париже», «Жена путешественника во времени», «Незваные гости»).



1983 – родился Гарри Ллойд, британский актер (сериалы «Игра престолов», «Доктор Кто», «Робин Гуд»), пра-пра-правнук знаменитого писателя Чарльза Диккенса.



1989 – полиция разгоняет мирную демонстрацию в Праге, Чехословакия. Так началась «бархатная революция» – бескровное свержение коммунистического режима.



2010 – в Харькове у северного корпуса ХНУ открыты памятник историку, общественному деятелю, харьковскому городскому голове Дмитрию Багалею и памятник выдающемуся математику и механику Александру Ляпунову.



2017 – в Харькове в саду Шевченко открыт памятник ректору Императорского Харьковского университета, педагогу и писателю Петру Гулак-Артемовскому.

Именинники сегодня

Александр, Григорий, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон, Степан.