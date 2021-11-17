Под Харьковом утром сгорел микроавтобус (фото)

На пожар в Покотиловку приехали по вызову спасатели ГСЧС из Харькова.
Утром в поселке Покотиловка под Харьковом сгорел микроавтобус Citroen Jumper, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.
Пожар произошел во дворе частного дома по улице Червоной, 15 после семи часов утра 16 ноября. Причиной пожара скорее всего стало короткое замыкание электрической сети. Из моторного отсека огонь перешел на кабину, площадь пожара распространилась на 5 квадратных метров.
С огнем боролись спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова. Водой из пожарного ствола от автоцистерны они быстро локализовали огонь, и в течение получаса пожар был потушен.
Пострадавших на пожаре нет.
Напомним, раньше РЕДПОСТ писал о пожаре в автомобиле Hyundai Elantra. Машина была припаркована возле жилой многоэтажки по улице Леся Сердюка, 16 и загорелась около пяти часов утра 16 ноября. Причины, по которым загорелся автомобиль, выясняются.
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Удачный день для крупных покупок и финансовых сделок с прицелом на будущее. Также будет полезным строить долгосрочные планы.
Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.
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