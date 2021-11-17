17.11.2021 08:22 Рита Парфенова

Под Харьковом утром сгорел микроавтобус (фото)

На пожар в Покотиловку приехали по вызову спасатели ГСЧС из Харькова.





Утром в поселке Покотиловка под Харьковом сгорел микроавтобус Citroen Jumper, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.



Пожар произошел во дворе частного дома по улице Червоной, 15 после семи часов утра 16 ноября. Причиной пожара скорее всего стало короткое замыкание электрической сети. Из моторного отсека огонь перешел на кабину, площадь пожара распространилась на 5 квадратных метров.



С огнем боролись спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова. Водой из пожарного ствола от автоцистерны они быстро локализовали огонь, и в течение получаса пожар был потушен.



Пострадавших на пожаре нет.

Напомним, раньше РЕДПОСТ писал о пожаре в автомобиле Hyundai Elantra. Машина была припаркована возле жилой многоэтажки по улице Леся Сердюка, 16 и загорелась около пяти часов утра 16 ноября. Причины, по которым загорелся автомобиль, выясняются.