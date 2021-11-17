В Харькове выписали штраф за проезд на красный свет водителю, попавшему в соцсети (фото)

Водителя ВАЗа, нарушившего ДПП в Харькове, оперативно разыскали и выписали штраф патрульные.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную службу, мониторинг социальных сетей по-прежнему помогает выявлять нарушителей ПДД на дорогах Харькова.
15 ноября в Сети разместили запись с видеорегистратора, как на перекрестке улиц Героев Труда и Сидора Ковпака автомобиль ВАЗ-2107 грубо нарушил правила, чтобы объехать собравшуюся перелд световором пробку. Водитель через двойную сплошную линию выехал на встречную полосу движения и двинулся дальше на запрещающий сигнал светофора.
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Правоохранители по номерам машины определили личность водителя и уже на следующий день разыскали нарушителя по месту жительства. Мужчину ознакомили с имеющимися доказательствами и выписали штраф в размере 510 гривен по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств и проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.
Ранее мы писали, как в Харькове патрульные нашли и выписали штраф водителю, который в Харькове не пропустил автомобиль скорой помощи. За нарушение ПДД, в частности статьи 122 части 3 КоАП (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом) водителю выписан административный штраф в сумме 680 гривен.
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Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.
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