    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове выписали штраф за проезд на красный свет водителю, попавшему в соцсети (фото)
17.11.2021  09:04   Рита Парфенова

В Харькове выписали штраф за проезд на красный свет водителю, попавшему в соцсети (фото)

Водителя ВАЗа, нарушившего ДПП в Харькове, оперативно разыскали и выписали штраф патрульные.

Криминал Харьков: водителя ВАЗ оштрафовали за нарушение ПДД

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную службу, мониторинг социальных сетей по-прежнему помогает выявлять нарушителей ПДД на дорогах Харькова.

15 ноября в Сети разместили запись с видеорегистратора, как на перекрестке улиц Героев Труда и Сидора Ковпака автомобиль ВАЗ-2107 грубо нарушил правила, чтобы объехать собравшуюся перелд световором пробку. Водитель через двойную сплошную линию выехал на встречную полосу движения и двинулся дальше на запрещающий сигнал светофора.

Читайте также: В Харькове оштрафовали водителя, чье нарушение выложили в Сеть

Правоохранители по номерам машины определили личность водителя и уже на следующий день разыскали нарушителя по месту жительства. Мужчину ознакомили с имеющимися доказательствами и выписали штраф в размере 510 гривен по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств и проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

Криминал Харьков: водителя ВАЗ оштрафовали за нарушение ПДД

Ранее мы писали, как в Харькове патрульные нашли и выписали штраф водителю, который в Харькове не пропустил автомобиль скорой помощи.  За нарушение ПДД, в частности статьи 122 части 3 КоАП (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом) водителю выписан административный штраф в сумме 680 гривен.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  штраф, пдд, патрульные, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.11 Криминал и происшествия Карма нарушителя: владелец Лексуса оперативно оштрафован в Харькове (фото, видео) 11.11 Криминал и происшествия Салтовскому хлебозаводу выписали штраф экологи 09.11 Общество Украинцев будут штрафовать за нарушения выгула домашних питомцев
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 