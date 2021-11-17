17.11.2021 09:26 Васили Голосный

Как выглядит утренний Харьков в середине ноября (фото)

В семь утра центр Харькова только начинает освещаться восходящим солнцем и выглядит почти безлюдно.





Но уже через час город активизируется и входит в дневной ритм.



Фотокорреспондент сайта РЕДПОСТ приглашает на небольшую прогулку по утреннему городу.

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