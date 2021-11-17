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17.11.2021  09:26   Васили Голосный

Как выглядит утренний Харьков в середине ноября (фото)

В семь утра центр Харькова только начинает освещаться восходящим солнцем и выглядит почти безлюдно.

Харьков, сквер Стрелка, утро

Но уже через час город активизируется и входит в дневной ритм.

Фотокорреспондент сайта РЕДПОСТ приглашает на небольшую прогулку по утреннему городу.

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Тэги:  утро, харьков, пейзаж
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