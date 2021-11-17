Как выглядит утренний Харьков в середине ноября (фото)

В семь утра центр Харькова только начинает освещаться восходящим солнцем и выглядит почти безлюдно.
Но уже через час город активизируется и входит в дневной ритм.
Фотокорреспондент сайта РЕДПОСТ приглашает на небольшую прогулку по утреннему городу.
Удачный день для крупных покупок и финансовых сделок с прицелом на будущее. Также будет полезным строить долгосрочные планы.
Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.
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