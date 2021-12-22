В Харьков пришла снежная зима (фото)

В Харьков пришла настоящая зима. Жители города наконец-то дождались зимы и с удовольствием радуются снежному покрову.
Фотокорреспондент РЕДПОСТ вышел в этот морозный день на улицы Харькова и готов поделиться прекрасными снимками.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Холодно, облачно, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах будет гололед.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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