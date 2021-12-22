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22.12.2021  19:20   Васили Голосный

В Харьков пришла снежная зима (фото)

В Харьков пришла настоящая зима. Жители города наконец-то дождались зимы и с удовольствием радуются снежному покрову.

Харьков, зима

Фотокорреспондент РЕДПОСТ вышел в этот морозный день на улицы Харькова и готов поделиться прекрасными снимками.

Фотогалерея

В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима В Харьков пришла снежная зима
Тэги:  утро, мороз, зима, пейзаж, харьков
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