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22.12.2021  19:08   Дмитрий Колоней

В Харькове два дня с утра не ждите популярный троллейбус на двух улицах Холодной горы

В Харькове изменит маршрут 27-й троллейбус.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в четверг и пятницу 27-й троллебус с утра изменит маршрут движения. Это связано с тем, что будет запрещено движение по улицам Холодногорской и Дудинской на участке между разворотным кругом «Ул. Новый Быт»  и проспектом Любови Малой.
 
 
Ограничения будут действовать с 9:30 до 14:00 23 и 24 декабря 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, запрет связан с кронированием деревьев.
 
В это время троллейбус №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Новобаварский – ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции.
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, запрет, троллейбус 27
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