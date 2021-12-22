22.12.2021 19:08 Дмитрий Колоней

В Харькове два дня с утра не ждите популярный троллейбус на двух улицах Холодной горы

В Харькове изменит маршрут 27-й троллейбус.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в четверг и пятницу 27-й троллебус с утра изменит маршрут движения. Это связано с тем, что будет запрещено движение по улицам Холодногорской и Дудинской на участке между разворотным кругом «Ул. Новый Быт» и проспектом Любови Малой.

Ограничения будут действовать с 9:30 до 14:00 23 и 24 декабря 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, запрет связан с кронированием деревьев.

В это время троллейбус №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Новобаварский – ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции.