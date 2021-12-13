13.12.2021 13:55 Наталья Иванова

Два новых маршрута в Харькове: куда поедут муниципальные автобусы с 1 января

С 1 января 2022 года еще один частный перевозчик бросит два автобусных маршрута в Харькове.



РЕДПОСТ

Об этом журналистам во время пресс-конференции заявил заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов. Он отметил, что перевозчик прислал соответствующее письмо в Департамент инфраструктуры, что с начала года не выйдет на маршруты в связи с отсутствием рентабельности.



Корреспондент РЕДПОСТ уточнил у профильного коммунального предприятия, какие именно направления бросил частный перевозчик, и заменят ли его на муниципальный маршрут. Так, в КП "Троллейбусное депо №2" уточнили, что вместо маршруток выведут автобусы Karsan, они заменят подвижной состав на маршрутах №6э (станция метро «Академика Барабашова» – ул. Бучмы) и №49э (ул. Героев Труда (Светлая) - станция метро «Завод имени Малышева»).



«Мы абсолютно четко понимали, что частные перевозчики продолжат бросать маршруты, поэтому мы не сразу выпустили весь муниципальный транспорт, запас есть. Вначале мы закрыли наиболее социально сложные места, так как это было требование Игоря Александровича Терехова перед Департаментом инфраструктуры. Это распоряжение, которое мэр дал фактически год назад, чуть меньше 8-9 месяцев назад, сегодня доказывает, что он был не просто прав, а прав на 100%. Мы идем правильным путем и мы будем наращивать количество автобусов в городе Харькове, в коммунальном предприятии потому, что мы не можем себе позволить быть заложниками частного перевозчика», - заявил заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.

Также вице-мэр добавил, что вскоре город полностью откажется от маршруток частных перевозчиков и перейдет на муниципальные автобусы, которые, к слову, будут собирать в Харькове.