13.12.2021 14:15 Виталий Хиневич

Праздничный концерт, встреча с Дедом Морозом: когда отроют главную елку Харькова

Харьков готов к открытию праздничных новогодних зон.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что открытие главной новогодней елки состоится 19 декабря на площади Свободы. Мероприятие начнется в 17:00, гости праздника смогут насладится праздничным концертом, карнавалом и зажжением новогодних огней.

«25 декабря в Харьковском муниципальном культурном центре начнет работать резиденция Деда Мороза, которая будет принимать посетителей ежедневно с 12:00 до 18:00 до 7 января. Там будет много активностей - задания от Деда Мороза, квесты, ответы на вопросы, зажжение елки.

Вход в резиденцию будет проходить через фэнтези-парк, где с 25 декабря также засияют новогодние огни, инсталляции, начнут работать сказочные фотозоны, будут организованы развлечения для детей и взрослых», - сообщил главный режиссер городских праздников, художественный руководитель театра «Мадригал» Алексей Настаченко.

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Кроме этого сообщается, что 31 декабря с 23:00 харьковчан и гостей города на главной площади ожидает новогоднее шоу.

Все мероприятия будут проходить согласно карантинным правилам «желтой» зоны.

Напомним, с 6 декабря 2021 года вступили в силу изменения в Постановлении Кабинета министров №1236 об установлении карантина.