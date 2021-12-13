    
Главная Новости Харькова Общество Праздничный концерт, встреча с Дедом Морозом: когда отроют главную елку Харькова
13.12.2021  14:15   Виталий Хиневич

Праздничный концерт, встреча с Дедом Морозом: когда отроют главную елку Харькова

Харьков готов к открытию праздничных новогодних зон.

Елка в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что открытие главной новогодней елки состоится 19 декабря на площади Свободы. Мероприятие начнется в 17:00, гости праздника смогут насладится праздничным концертом, карнавалом и зажжением новогодних огней.
 
«25 декабря в Харьковском муниципальном культурном центре начнет работать резиденция Деда Мороза, которая будет принимать посетителей ежедневно с 12:00 до 18:00 до 7 января. Там будет много активностей - задания от Деда Мороза, квесты, ответы на вопросы, зажжение елки.
Вход в резиденцию будет проходить через фэнтези-парк, где с 25 декабря также засияют новогодние огни, инсталляции, начнут работать сказочные фотозоны, будут организованы развлечения для детей и взрослых», - сообщил главный режиссер городских праздников, художественный руководитель театра «Мадригал» Алексей Настаченко. 
 
 
Кроме этого сообщается, что 31 декабря с 23:00 харьковчан и гостей города на главной площади ожидает новогоднее шоу.
 
Все мероприятия будут проходить согласно карантинным правилам «желтой» зоны.
 
Напомним, с 6 декабря 2021 года вступили в силу изменения в Постановлении Кабинета министров №1236 об установлении карантина.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  зима, харьков, программа мероприятий, концерт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.11 Культура и Туризм Как выглядит парк Горького в новогодней иллюминации (фото)   16.11 Общество Флора и фауна харьковского парка Горького ушли на зимние каникулы (фото)   10.11 Общество Ждать ли снега в Харькове на Новый год?
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 