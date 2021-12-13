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13.12.2021  14:28   Валерия Кононова

"Вовина тысяча" будет доступна украинцам с сегодняшнего дня: подробности

В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование услуги "е-Поддержка", призванное помочь единоразово получить вакцинированным гражданам старше 18 лет 1000 грн.

Вовина тысяча
 
Как сообщает РЕДПОСТ, еще одним условием, кроме совершеннолетия, является именно зеленый сертификат. Привиться одой дозой будет недостаточно. 
 
Потратить средства можно будет на фитнес-клуб, театр, музей или кино, либо купить билет на самолет или поезд внутри страны. 
 
Воспользоваться деньгами можно будет в течение 4 месяцев с момента их начисления. Если же средства не будут использованы, счет закроют, а деньги вернуться государству.
 
Для получения средств проще всего завести карту в банке-партнере через приложение и подтвердить ее. Для выплаты этих средств не предусмотрены никакие комиссии. А вот забрать деньги наличкой будет нельзя, только потратить в вышеперечисленных категориях. Выплаты согласно пилотному проекту будут доступны с 19 декабря.
 
Если в вашей "Дії" не появилась "е-Поддержка", обновите приложение. После перейдите в меню и вкладку "е-Поддержка", выберите банк, сгенерируйте карту и привяжите ее к бесконтактной оплате в телефоне. 
 
Напомним, в Украине появился новый способ обмана на "Вовиной тысяче". Злоумышленники от имени Минздрава присылают информацию с просьбой предоставить номер банковской карты с указанием других персональных данных, якобы для получения 1 тысячи гривен за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. 
 
Тэги:  вовина тысяча, вакцинация, харьков
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