13.12.2021 14:28 Валерия Кононова

"Вовина тысяча" будет доступна украинцам с сегодняшнего дня: подробности

В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование услуги "е-Поддержка", призванное помочь единоразово получить вакцинированным гражданам старше 18 лет 1000 грн.

Как сообщает РЕДПОСТ , еще одним условием, кроме совершеннолетия, является именно зеленый сертификат. Привиться одой дозой будет недостаточно.

Потратить средства можно будет на фитнес-клуб, театр, музей или кино, либо купить билет на самолет или поезд внутри страны.

Воспользоваться деньгами можно будет в течение 4 месяцев с момента их начисления. Если же средства не будут использованы, счет закроют, а деньги вернуться государству.

Для получения средств проще всего завести карту в банке-партнере через приложение и подтвердить ее. Для выплаты этих средств не предусмотрены никакие комиссии. А вот забрать деньги наличкой будет нельзя, только потратить в вышеперечисленных категориях. Выплаты согласно пилотному проекту будут доступны с 19 декабря.

Если в вашей "Дії" не появилась "е-Поддержка", обновите приложение. После перейдите в меню и вкладку "е-Поддержка", выберите банк, сгенерируйте карту и привяжите ее к бесконтактной оплате в телефоне.

Напомним, в Украине появился новый способ обмана на "Вовиной тысяче" . Злоумышленники от имени Минздрава присылают информацию с просьбой предоставить номер банковской карты с указанием других персональных данных, якобы для получения 1 тысячи гривен за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.