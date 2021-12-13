13.12.2021 14:28 Валерия Кононова
"Вовина тысяча" будет доступна украинцам с сегодняшнего дня: подробности
В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование услуги "е-Поддержка", призванное помочь единоразово получить вакцинированным гражданам старше 18 лет 1000 грн.
Как сообщает РЕДПОСТ
, еще одним условием, кроме совершеннолетия, является именно зеленый сертификат. Привиться одой дозой будет недостаточно.
Потратить средства можно будет на фитнес-клуб, театр, музей или кино, либо купить билет на самолет или поезд внутри страны.
Воспользоваться деньгами можно будет в течение 4 месяцев с момента их начисления. Если же средства не будут использованы, счет закроют, а деньги вернуться государству.
Для получения средств проще всего завести карту в банке-партнере через приложение и подтвердить ее. Для выплаты этих средств не предусмотрены никакие комиссии. А вот забрать деньги наличкой будет нельзя, только потратить в вышеперечисленных категориях. Выплаты согласно пилотному проекту будут доступны с 19 декабря.
Если в вашей "Дії" не появилась "е-Поддержка", обновите приложение. После перейдите в меню и вкладку "е-Поддержка", выберите банк, сгенерируйте карту и привяжите ее к бесконтактной оплате в телефоне.
Напомним, в Украине появился новый способ обмана на "Вовиной тысяче"
. Злоумышленники от имени Минздрава присылают информацию с просьбой предоставить номер банковской карты с указанием других персональных данных, якобы для получения 1 тысячи гривен за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.
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