08.12.2021 09:30 Васили Голосный

Центр Харькова засиял новогодней иллюминацией. Фоторепортаж

Традиционные светодиодные композиции украшают центральную часть Харькова, даря праздничное настроение харьковчанам и гостям города. Фотокорреспондент РЕДПОСТ вышел на фотоохоту и готов поделиться с читателями своими трофеями.

Фото: Василий Голосный

Уже несколько лет главная улица города щедро украшена новогодними гирляндами и инсталляциями. Начало Сумской, часть украшена «звездным небом» из россыпи новогодних огоньков. А вдоль самой центральной улицы установлены яркие светодиодные елочки. А над проезжей частью Сумской смонтированы традиционные светодиодные композиции – белые и голубые морозные узоры.

На площади Конституции в этом году установили огромного Деда Мороза, который сидит на детской лошадке-качалке. В вечернее время фигура светится и раскачивается на радость прохожим.

Напомним, на площади Свободы продолжается обустройство новогоднего городка . Уже полностью собрана елка и декоративная конструкция "Звездное небо".

Одновременно с этим в Центральном парке культуры и отдыха им. Максима Горького уже полностью установлена новогодняя иллюминация и новогодние фото-зоны.

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