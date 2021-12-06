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06.12.2021  21:59   Василий Голосный

В Харькове на площади Свободы засияла главная городская елка (фото)

На площади Свободы продолжается обустройство новогоднего городка. Уже полностью собрана елка и декоративная конструкция "Звездное небо"

Елка на площади Свободы в Харькове

Также ведется монтаж ставшего уже традиционным новогоднего катка, сообщает РЕДПОСТ
 
Напомним, главная городская новогодняя елка будет высотой 40 метров и 40 сантиметров с диаметром основания 11,78 м. 

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Тэги:  елка, новый год, площадь свободы, харьков
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