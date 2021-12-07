07.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 7 декабря

В преимущественно пасмурный вторник временами будет идти дождь. Туман, видимость 200 – 500 метров.

Во вторник наш регион пересечет атмосферный фронт с теплой воздушной массой субтропического происхождения, поэтому погода будет влажная, с осадками в виде дождя и туманов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 7 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 85%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь метеорологи не прогнозируют,.



Народные приметы. Если в этот день тепло, туманно и слякотно, значит морозов не будет еще десять дней.