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06.12.2021  20:30   Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове тройная авария с фурой и маршруткой перекрыла дорогу (видео)

О столкновении в Харькове с зажатой "в клещи" легковушкой сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: На Большой Панасовской столкнулись фура, маршрутка и легковой автомобиль
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. На этот раз в него попали три автомобиля. Авария произошла на Большой Панасовской возле БРСМ. Фура и маршрутка зажали легковой автомобиль. Подробностенй о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет. Большая пробка.
 
 

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка Окружной дороги и Салтовское шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика МАН с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами. Киевский районный суд 27 ноября избрал меру пресечения для водителя МАН в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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