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06.12.2021  19:33   Дмитрий Колоней

Минирование: эвакуированы тысячи людей в шести школах Харькова (фото)

Взрывчатых предметов и веществ в школах Харькова не обнаружено.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, стражи порядка и взрывотехники обследовали шесть школ. Проверено более 35 тысяч квадратных метров классов, залов, прилегающей территории. Из учебных заведений было эвакуировано 3 461 человек. Никаких взрывчатых предметов и веществ не обнаружено. Продолжается проверка взрывотехниками всех школ Харькова. 
 
 
Информация о минировании шести школ Новобаварского, Слободского, Киевского, Холодногорского и Шевченковского районов, поступила в полицию 6 декабря 2021 года около 11:15 от оператора 102. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений территориальных подразделений полиции. Решается вопрос квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что некто Руслан требует перевести ему в общей сложности 7 миллионов гривен за несовершение теракта в учебных заведениях города. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, терроризм, харьков, школы
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