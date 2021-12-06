06.12.2021 19:33 Дмитрий Колоней

Минирование: эвакуированы тысячи людей в шести школах Харькова (фото)

Взрывчатых предметов и веществ в школах Харькова не обнаружено.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, стражи порядка и взрывотехники обследовали шесть школ. Проверено более 35 тысяч квадратных метров классов, залов, прилегающей территории. Из учебных заведений было эвакуировано 3 461 человек. Никаких взрывчатых предметов и веществ не обнаружено. Продолжается проверка взрывотехниками всех школ Харькова.

Информация о минировании шести школ Новобаварского, Слободского, Киевского, Холодногорского и Шевченковского районов, поступила в полицию 6 декабря 2021 года около 11:15 от оператора 102. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений территориальных подразделений полиции. Решается вопрос квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.