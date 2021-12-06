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06.12.2021  17:13   Дмитрий Колоней

ЧП: во всех школах Харькова идет поиск взрывчатки

Полицейские Харькова проверяют информацию о минировании учебных заведений.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в школы отправлены следственно-оперативные группы и эксперты-взрывотехники полиции. Эвакуируются люди, проверяются помещения учебных заведений. 
 
 
Сообщение о закладке взрывчатки в шести школах города поступило в полицию от оператора 102 6 декабря около 11:15. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что сообщивший о минировании харьковских школ террорист требует миллионы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, школы, харьков, террорист
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