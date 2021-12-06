06.12.2021 17:13 Дмитрий Колоней

ЧП: во всех школах Харькова идет поиск взрывчатки

Полицейские Харькова проверяют информацию о минировании учебных заведений.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в школы отправлены следственно-оперативные группы и эксперты-взрывотехники полиции. Эвакуируются люди, проверяются помещения учебных заведений.

Сообщение о закладке взрывчатки в шести школах города поступило в полицию от оператора 102 6 декабря около 11:15. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что сообщивший о минировании харьковских школ террорист требует миллионы