06.12.2021 17:43 Анжелика Демидова

Прогноз погоды на неделю: Харьков ожидает смена температур

Погоду в Харькове на этой неделе будет определять теплая воздушная масса субтропичного происхождения, сообщает корреспондент РЕДПОСТ согласно прогнозам Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.



РЕДПОСТ

Синоптики ожидают на этой неделе в Харькове аномально тёплую погоду, как для этого времени года, в отличие от западных и северных регионов страны, где Укргидрометцентр обещает снег и мороз. Поэтому ближайшие несколько дней в Харькове прогнозируют существенное повышение температуры воздуха и осадки в виде дождя и туманов. Средняя суточная температура, говорят, будет на 6-8° выше климатической нормы.

"Характер погоды на этой неделе будет больше напоминать вторую половину октября, чем декабрь. Отклонение среднесуточных температур будет значительное.

7 декабря. В городе временами дождь, туман, видимость 200-500 м. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём 5-7° тепла, по области местами до +10°

8 декабря. Местами небольшой дождь, туман. Ночью 0-5° тепла, днём + 4-9° ", - передаёт сайт Харьковского гидрометцентра.

И даже в то время, когда на большей территории Украины с 9 декабря начнётся небольшое похолодание, в Харькове погода не изменится. В четверг и пятницу, всё те же 4-9° выше нуля, правда уже без существенных осадков, а в выходные столбик термометра поднимется до +10°, но снова будет дождливо.

Температурные рекорды в Харькове:

7 декабря: max +9,8° (2008 г.), min -26,3° (1959 г.).

8 декабря: max +9,0 ° (2005 г.), min -24,9 ° (1959 г.)

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина находится под влиянием активного южного циклона "Benedikt", который принёс дожди и сильный шквальный ветер , в результате чего в ночь на 30 ноября были обесточены 179 населённых пунктов в 8 областях.