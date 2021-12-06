06.12.2021 18:23 Дмитрий Колоней

Под Харьковом мошенница обобрала пенсионеров на полмиллиона

В пригороде Харькова аферистку взяли под стражу.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 21 октября 2021 года к чугуевским стражам порядка с заявлением обратилась 84-летняя жительница Змиева. Женщина рассказала, что накануне неизвестный мужчина, представившийся врачом, сообщил ей по телефону, что сын женщины попал в аварию. "Медик" отметил, что потерпевший получил телесные повреждения и ему необходима операция. При этом он предупредил, что к ней придет медсестра, которой необходимо передать деньги на операцию сыну. Это женшина и сделала, отдав 25 500 гривен и 900 долларов США. После передачи денег она поняла, что ее обманули и после этого позвонила сыну. Убедившись, что с ним все хорошо, женщина обратилась с заявлением в полицию.

В результате раследования полицейские вышли на псевдо-медсестру. Ею оказалась 38-летняя уроженка Черниговщины. Стражи порядка установили ее причастность к совершению еще четырех аналогичных преступлений в Змиеве - в течение октября она завладела деньгами двух женщин и двух мужчин в возрасте от 81 до 85 лет. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 546 тысяч гривен.

Чугуевские правоохранители открыли уголовные дела о мошенничестве. Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении данных преступлений.

3 декабря 2021 года Змиевский районный суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Фигурантке в случае, если ее вина будет доказана, светит до 3 лет за решеткой.

Напомним, ранее мы писали о том, как аферистка пыталась обмануть харьковчанку , собирая деньги на якобы лечение ребенка и как мошенница была разоблачена.