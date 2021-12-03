03.12.2021 18:29 Дмитрий Колоней

Афера на лечении ребенка: в Харькове разоблачена мошенница

Мошенничество раскрыла жительница Харькова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Newsroom, харьковчанка Кристина столкнулась с мошенницей на Новых Домах. Как рассказала женщина, на днях у нее в подъезде ходила неизвестная женщина, собирая деньги, якобы на лечение 13-летнего мальчика. Обзванивая все квартиры она очень быстро рассказывала историю о том, что якобы буквально вчера двое товарищей сбросили ребенка с крыши соседней пятиэтажки ради забавы, и теперь ему необходимо лечение, поскольку никого кроме бабушки у парня нет. Люди начали сбрасываться, а она что-то записывала в листочек..

Но рассказчица засомневалась в правдивости истории, и начала уточнять детали.

Собиравшая деньги дама сказала, что ребенок с бабушкой живет в пятиэтажке на проспекте Петра Григоренко, 18-а, затем назвав имя и фамилию, но телефон бабушки не дала, сказав, что она не в лучшем моральном состоянии. Не дав деньги, харьковчанка отправилась проверять информацию. Ей показалась странной история, так как утром она вела ребенка в школу мимо указанного дома, но ничего подозрительного там не заметила.

Выяснилось, что человек с такими данными по этому адресу не живет. А проживающего в квартире ребенка-школьника, зовут иначе и никаких происшествий с ним не приключалось.

Оказалось, что ни в скорой, ни в полиции подобных инцидентов не фиксировали.

"У нас в сводке в эти дни не было никаких травмированных детей, с крыши никто не падал", – сказал нам директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта. В полиции также проверили сводки, но похожих случаев не обнаружили.

Напомним, ранее мы писали о погоревшей на афере с имуществом хитрой мошеннице, которой не удалось уйти от тюремного срока.