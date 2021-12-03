Заряжайте гаджеты: в Харькове планируется отключение электричества 4 декабря: адреса

В субботу, 4 декабря 2021 года, в Харькове отключат электричество в части домов двух районов города.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В субботу, 4 декабря, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
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Звезды советуют по возможности не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, набраться сил…
Нас ждет потепление и сильный ветер. Вечером перед выходными, по сложившейся традиции, в Харьков придут дожди.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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