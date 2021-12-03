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03.12.2021  18:51   Евгений Клочко

Заряжайте гаджеты: в Харькове планируется отключение электричества 4 декабря: адреса

В субботу, 4 декабря 2021 года, в Харькове отключат электричество в части домов двух районов города.

Отключение электричества в Харькове 4 декабря 2021 года

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго. 

В субботу, 4 декабря, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:  

Холодногорский район:

  • шос.Салтовское, 2; 41А;

Центральный район:

  • шос.Белгородское, 10; 10Б; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 34; 34Б; 36;
  • в-д.Вологодский, Б/Н; 1; 1Б; 1Д; 10; 14; 15; 15А; 16; 18; 182; 189; 19; 190; 191; 192; 2; 2А; 20; 200; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 3; 3А; 33; 39; 4; 5; 7; 8; 8А; 9;
  • в-д.Вологодский 2-й, 1; 1Б; 1В; 1Г; 11; 12; 12А; 13; 16; 16А; 17; 18; 2; 202; 22; 22А; 28; 3; 3А; 33; 34; 34/2; 35; 36; 37; 37А; 38; 39; 40; 5; 6; 8; 9;
  • ул.Вологодская, 32; 34;
  • ул.Шевченко, 317Б;
  • пер.Вологодский, 5; 5 (Журавлевские склоны); 5УЧ201; 5УЧ217; 5УЧ239; 5УЧ361;
  • спуск Журавлевский, 360.
Напомним, 3 декабря 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.
  
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  харьков, электричество
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