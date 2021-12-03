03.12.2021 19:25 Анжелика Демидова

В Украине с 1 января открывается "Школа супергероев": чему будут учить

В Министерстве образования анонсировали начало работы "Школы супергероев", сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Фото из открытых источников

"Школа супергероев" - это не просто новое государственное учреждение, а новый формат образования для дошкольников и школьников, которые находятся на стационарном лечении или которым оказывается реабилитационная помощь в больницах.

"Детям, волею судьбы оказавшимся в такой ситуации, должно быть наравне с другими предоставлено право учиться и государство должно обеспечить им такую возможность, создать доступные условия для обучения, развития и социализации, учитывая индивидуальные потребности ребёнка", - констатируют в профильном ведомстве.

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Команда создателей" Школы супергероев", уверяют в министерстве, готовы к открытию таких школ при больницах по всей стране, потому что проходить это будет на государственном уровне.

Кабмин уже утвердил необходимые для работы учреждения документы, включая устав, условия оплаты учителей и порядок предоставления образовательных услуг детям, находящимся в больницах.

В Министерстве образования заявили, что "Школа супергероев" заработает в Украине уже 1 января 2022 года.

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