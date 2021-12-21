21.12.2021 14:54 Анжелика Демидова

В Харькове в детской больнице открыли "Школу Супергероев" для маленьких пациентов

Харьковские дети, которые из-за болезни долгое время пребывают на лечении в стационаре, теперь, как и их сверстники, смогут учиться.



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В Харькове для них открыли специальный учебный класс "Школы Супергероев", сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ

"Право на образование. Школа Супергероев" - это новый формат государственного образования для детей, которые проходят лечение или реабилитацию в медучреждениях. Инициативу команды создателей школы поддержал мэр Харькова Игорь Терехов. И вот 21 декабря в городской детской больнице №16, где курс лечения проходят дети в т.ч. и с онкогематологической патологией, состоялась презентация учебного класса.

В кратчайшие сроки, в частности при поддержке горсовета, а также волонтёров и благотворителей, здесь был проведен ремонт, установлена необходимая техника и мебель, приобретены учебники и канцелярские товары.

"Не было никаких сомнений, что" Школа Супергероев" должна открыться в 16-ой больнице, которая лечит деток практически со всей Украины. Мы уверены, что для детей учёба станет положительной частью лечебного процесса. Мы знаем, так должно быть и так будет. А мы, как городская власть, со своей стороны будем всячески способствовать, чтобы этот проект работал системно, продуктивно и качественно", - отметила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

И сегодня же в харьковской "Школе супергероев" состоялся первый "Урок мечты". Его провела учитель английского языка Любовь Скоморовская, педагог общеобразовательной школы N70, которая курирует этот проект.

Школа имеет три формы обучения: групповые занятия в классе, индивидуальные уроки у кровати и дистанционная форма для детей, находящихся в изолированных боксах.

Всё, говорят в больнице, будет зависеть от степени заболевания ребёнка с учётом режима работы лечебницы. Все учителя уже прошли специальную подготовку, в т.ч. психологическую. Образовательная программа полностью отвечает утверждённой школьной программе. Занятия предусмотрены для детей всех возрастов, 5 дней в неделю. Оценок и домашних заданий у детей не будет.

"Школа Супергероев" в Харькове, это уже восьмая школа такого формата в Украине и первая на Востоке страны. В Минобразования планируют, что такие школы будут открыты по всей стране.

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