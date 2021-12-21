21.12.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Коронавирус: Украину ждет волна поставок вакцины

В течение 2022 года Украина получит почти 42 млн доз COVID-вакцин



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Как сообщает РЕДПОСТ , по информации, обнародованной на пресс-конференции Главного санитарного врача Игоря Кузина, в 2022 году ожидаются крупные поставки вакцин.Чиновник уточнил, что всего будет завезено почти 42 миллиона доз. Лидировать среди препаратов будет Pfizer - 25 миллионов (59,5%). Затем следует 6,5 миллионов доз (15,5%) вакцины CoronaVac. 10 миллионами доз (23,8%) снабдит нашу страну глобальный механизм COVAX.

В 2022 году в Украину поступит около 42 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом на брифинге 21 декабря сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По подчсетам Игоря Кузина это обесечит 70% населения двумя дозами. В Украине наблюдается спад вакцинации. На прошлой неделе наблюдался антирекорд по количеству прививок. За указанный период вакцинировались только 784 тысяч украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, когда, по мнению ВОЗ закончится пандемия коронавируса , унесшая жизни уже более 5,6 миллиона человек во всем мире.