21.12.2021 15:15 Виталий Хиневич
Женщины на Харьковщине хотели пересечь государственную границу с орденами
Женщины пытались перевезти на территорию России награды.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.
Отмечается, что женщина во время пересечения государственной границы на микроавтобусе, пыталась вывести в Россию ордена и награды. При этом она не сообщила сотрудникам таможни, что везет вещи обязательные к декларированию.
Аналогичный случай произошел с пассажиркой рейсового автобуса “NEOPLAN”, гражданка пыталась пересечь государственную границу, не указав в декларации, что она перевозит вещи обязательные к декларированию.
Во время досмотра ручной поклажи при помощи рентген-аппарата были выявлены ордена и медали.
По двум эпизодам таможенники произвели изъятие медалей, а на правонарушителей составили протоколы согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, ранее в ходе проведения осмотра в сумочке гражданки были выявлены
боевые награды времен Второй мировой войны.
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