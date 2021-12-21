21.12.2021 15:15 Виталий Хиневич

Женщины на Харьковщине хотели пересечь государственную границу с орденами

Женщины пытались перевезти на территорию России награды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.

Отмечается, что женщина во время пересечения государственной границы на микроавтобусе, пыталась вывести в Россию ордена и награды. При этом она не сообщила сотрудникам таможни, что везет вещи обязательные к декларированию.

Аналогичный случай произошел с пассажиркой рейсового автобуса “NEOPLAN”, гражданка пыталась пересечь государственную границу, не указав в декларации, что она перевозит вещи обязательные к декларированию.

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Во время досмотра ручной поклажи при помощи рентген-аппарата были выявлены ордена и медали.

По двум эпизодам таможенники произвели изъятие медалей, а на правонарушителей составили протоколы согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее в ходе проведения осмотра в сумочке гражданки были выявлены боевые награды времен Второй мировой войны.