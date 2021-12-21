    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пожар и ДТП на железной дороге: поезда «Укрзалізниці» задерживаются
21.12.2021  15:25   Виталий Хиневич

Пожар и ДТП на железной дороге: поезда «Укрзалізниці» задерживаются

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

 Пожар УЗ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Отмечается, что водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением, совершил наезд на здание железнодорожного перегона и опрокинулся.
 
Кроме этого сообщается, что по другим направлениям происходит задержка поездов из-за возгорания грузового локомотива на перегоне "Бурштын – Букачевцы".
 
 
Таким образом, выбился из графика на 2:45 часа поезд №96  «Киев – Рахов», на полтора часа задерживаются поезда №125 «Рахов – Николаев», №15 «Харьков – Рахов» и №7/8 «Киев – Черновцы». Больше всех повезло поезду № 701 «Черновцы – Львов», он задерживается в пути на 40 минут.
 
Напомним, на 2022 год «Укрзалізниця» разработала график движения поездов, который представлен уже сейчас. Согласно пожеланиям пассажиров, введены новые маршруты.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  укрзалізниця, поезда, харьков, происшествие
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.12 Дороги и транспорт Встретить Новый год под стук колес: дополнительный поезд назначили из Харькова 15.12 Дороги и транспорт «Укрзалізниця» представила новогодние туристические маршруты и назначила новые поезда 22.10 Дороги и транспорт Новые правила проезда: как невакцинированные украинцы ездят по стране
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 