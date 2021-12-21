21.12.2021 15:25 Виталий Хиневич

Пожар и ДТП на железной дороге: поезда «Укрзалізниці» задерживаются

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Отмечается, что водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением, совершил наезд на здание железнодорожного перегона и опрокинулся.

Кроме этого сообщается, что по другим направлениям происходит задержка поездов из-за возгорания грузового локомотива на перегоне "Бурштын – Букачевцы".

Таким образом, выбился из графика на 2:45 часа поезд №96 «Киев – Рахов», на полтора часа задерживаются поезда №125 «Рахов – Николаев», №15 «Харьков – Рахов» и №7/8 «Киев – Черновцы». Больше всех повезло поезду № 701 «Черновцы – Львов » , он задерживается в пути на 40 минут.

Напомним, на 2022 год «Укрзалізниця» разработала график движения поездов , который представлен уже сейчас. Согласно пожеланиям пассажиров, введены новые маршруты.