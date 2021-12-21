ДТП: В Харькове дедушка на легковушке врезался в столб (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - авария. В дорожно-транспортное происшествие попал 83-летний дедушка. Пожилой мужчина не справился с управлением и протаранил столб. Столкновение произошло на Основе. По предварительной информации все живы, обошлось без жертв.
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Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
В Харьков пришли морозы: до -9°C по городу и -14°C – по области. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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