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21.12.2021  15:30   Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове дедушка на легковушке врезался в столб (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - авария. В дорожно-транспортное происшествие попал 83-летний дедушка.  Пожилой мужчина  не справился с управлением и протаранил столб. Столкновение произошло на Основе. По предварительной информации все живы, обошлось без жертв.

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Напомним, ранее мы писали о том, что на окружной произошла тройная авария, виновником которой оказался постоянно нарушавший ПДД дедушка на ВАЗе. 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался в забор, дедушка, основа
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