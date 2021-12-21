21.12.2021 15:50 Виталий Хиневич
На Харьковщине рецидивистка убила мужчину и пошла вызывать скорую помощь
Ранее судимая женщина совершила убийство родного брата своего сожителя.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харькова.
Отмечается, что ранее судимая 38-летняя жительница села Литвиново Богодуховского района 19 декабря около 15:28 ударила ножом 44-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
По предварительной информации злоумышленница проживала с сожителем и его братом в одном доме. Неоднократно возникали разногласия и ссоры. Во время очередной конфликтной ситуации женщина ударила ножом брата сожителя. После содеянного гражданка обратилась к соседу с просьбой вызвать скорую помощь, в виду того, что потерпевший сам упал на нож.
Однако в скором времени, женщина призналась полицейским в совершении преступления.
Если вину злоумышленницы докажут ей может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Напомним, ранее в райотдел полиции Краснограда обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее бывший муж нанес ей ножевые ранения
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