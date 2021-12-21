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21.12.2021  15:50   Виталий Хиневич

На Харьковщине рецидивистка убила мужчину и пошла вызывать скорую помощь

Ранее судимая женщина совершила убийство родного брата своего сожителя.

Женщина убила мужчину на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харькова.
 
Отмечается, что ранее судимая 38-летняя жительница села Литвиново Богодуховского района 19 декабря около 15:28 ударила ножом 44-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
 
По предварительной информации злоумышленница проживала с сожителем и его братом в одном доме. Неоднократно возникали разногласия и ссоры. Во время очередной конфликтной ситуации женщина ударила ножом брата сожителя. После содеянного гражданка обратилась к соседу с просьбой вызвать скорую помощь, в виду того, что потерпевший сам упал на нож.
 
 
Однако в скором времени, женщина призналась полицейским в совершении преступления.
 
Если вину злоумышленницы докажут ей может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
 
Напомним, ранее в райотдел полиции Краснограда обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее бывший муж нанес ей ножевые ранения.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
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