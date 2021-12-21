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21.12.2021  15:59   Дмитрий Колоней

Афера на 8 миллиардов: под Харьковом предприятие лишилось богатого недрами участка земли

Под Харьковом предприятию незаконно достался богатейший участок земли.

Криминал Харьков: Верховный Суд лишил предприятие незаконно использовавшегося участка земли стоимостью 8 миллиардов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, после двух неудачных попыток добиться удовлетворения иска, увенчалось успехом требование Прокуратуры о возврате земель государству.
 
По информации начальника отдела Виктора Бойко, в 2016 году Государственной службой геологии и недр Украины был проведен аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами. Предприятию-победителю выдано специальное разрешение на использование нефти и природного газа, на территории Харьковской области.
 
 
В дальнейшем Антимонопольный комитет Украины установил, что решение аукциона было антиконкурентным, нарушившими требования Закона Украины «О защите экономической конкуренции», а в ходе аукциона имел место сговор участников для искажения его результатов.
 
Но судами первой и апелляционной инстанции прокурору отказано в удовлетворении полностью.
 
Ввиду этого, Прокуратура обратилась в 15 декабря 2021 года в Верховный Суд, отменивший разрегение нефтегазодобывающего предприятий на пользование недрами, а в ведение государства возвращен участок недр общей площадью 2,6 тыс. га, балансовые запасы которых составляют 1,3 млрд м3 газа и 324 тыс. тонн нефти, общей стоимостью свыше 8 млрд грн. Это позволит провести честный и прозрачный аукцион по продаже специального разрешения.
 
Таки образом возобновлены интересы государства в сфере недропользования. 
 
Наопним, ранее мы писали о том, что под Харьковом была прикрыта незаконная и опасная угольная шахта.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошеничество, афера, харьков, украина, недра, газ, нефть, природные ресурсы, верховный суд
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