Афера на 8 миллиардов: под Харьковом предприятие лишилось богатого недрами участка земли

21.12.2021 15:59 Дмитрий Колоней

Под Харьковом предприятию незаконно достался богатейший участок земли.

По информации начальника отдела Виктора Бойко, в 2016 году Государственной службой геологии и недр Украины был проведен аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами. Предприятию-победителю выдано специальное разрешение на использование нефти и природного газа, на территории Харьковской области.

В дальнейшем Антимонопольный комитет Украины установил, что решение аукциона было антиконкурентным, нарушившими требования Закона Украины «О защите экономической конкуренции», а в ходе аукциона имел место сговор участников для искажения его результатов.

Но судами первой и апелляционной инстанции прокурору отказано в удовлетворении полностью.

Ввиду этого, Прокуратура обратилась в 15 декабря 2021 года в Верховный Суд, отменивший разрегение нефтегазодобывающего предприятий на пользование недрами, а в ведение государства возвращен участок недр общей площадью 2,6 тыс. га, балансовые запасы которых составляют 1,3 млрд м3 газа и 324 тыс. тонн нефти, общей стоимостью свыше 8 млрд грн. Это позволит провести честный и прозрачный аукцион по продаже специального разрешения.