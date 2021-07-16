Незаконная угольная шахта: под Харьковом прикрыли взрывоопасное предприятие (фото, видео)
Под Харьковом ушлые дельцы организовали незаконную и опасную добычу угля.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области осуществляется досудебное расследование по фактам нарушения правил использования недр и нарушение правил безопасности на взрывоопасном предприятии (ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 273 УК Украины).
По данным следствия, предприятие, расположенное вблизи села Петровское в Изюмском районе, не имея документов на право пользования земельным участком, осуществляло незаконную добычу каменного угля.
15 июля 2021 года проведен осмотр указанной местности и взяты образцы почвы, угля и воды. Изъято черновую документацию и журналы учета.
После получения результатов экспертиз будет установлена сумма ущерба, причиненного государству незаконной добычей полезных ископаемых.
Кроме того, установлено, что несмотря на то, что на территории предприятия проводилась активная работа, связанная с повышенной опасностью, в период с 2019 по 2020 год на нем был трудоустроен только один человек, а с 2020 года трудоустроенных лиц вообще не значится. Таким образом, предприятие осуществляет деятельность с нарушением правил безопасности, создает угрозу жизни людей.
Досудебное расследование проводят следователи Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.