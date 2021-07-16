16.07.2021 18:53

Незаконная угольная шахта: под Харьковом прикрыли взрывоопасное предприятие (фото, видео)

Под Харьковом ушлые дельцы организовали незаконную и опасную добычу угля.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области осуществляется досудебное расследование по фактам нарушения правил использования недр и нарушение правил безопасности на взрывоопасном предприятии (ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 273 УК Украины).

По данным следствия, предприятие, расположенное вблизи села Петровское в Изюмском районе, не имея документов на право пользования земельным участком, осуществляло незаконную добычу каменного угля.

15 июля 2021 года проведен осмотр указанной местности и взяты образцы почвы, угля и воды. Изъято черновую документацию и журналы учета.

После получения результатов экспертиз будет установлена ​​сумма ущерба, причиненного государству незаконной добычей полезных ископаемых.

Кроме того, установлено, что несмотря на то, что на территории предприятия проводилась активная работа, связанная с повышенной опасностью, в период с 2019 по 2020 год на нем был трудоустроен только один человек, а с 2020 года трудоустроенных лиц вообще не значится. Таким образом, предприятие осуществляет деятельность с нарушением правил безопасности, создает угрозу жизни людей.

Досудебное расследование проводят следователи Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Напомним, ранее мы сообщали под Харьковом прикрыли незаконное изготовление древесного угля.