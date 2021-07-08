08.07.2021 17:38 Дмитрий Колоней

Загрязняли воздух: под Харьковом закрыто опасное предприятие (фото)

Под Харьковом занимались незаконным изготовлением древесного угля.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Купянской окружной прокуратуры Эдуарда Миргородского, 2 июля 2021 года в селе Канцедаловка Купянского района были обнаружены занимающиеся незаконной деятельностью - изготовлением древесного угля, которая загрязняет атмосферный воздух вредными для здоровья людей и окружающей среды веществами.

Были найдены 7 металлических бочек, внутри которых находились продукты горения, мешки белого цвета с термически обработанной древесиной.

5 июля 2021 года окружной прокуратурой направлено в Купянский райсуд Харьковской области ходатайство о наложении ареста на имущество, которое рассмотрено и удовлетворено судом.

Каких-либо документов о законности занятия указанной деятельностью предоставлено не было.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Нарушителям закона грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

Напомним, что ранее мы сообщали о ликвидации подпольного цеха , изготовлявшего фальсифицированный алкоголь.