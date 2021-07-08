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08.07.2021  17:38   Дмитрий Колоней

Загрязняли воздух: под Харьковом закрыто опасное предприятие (фото)

Под Харьковом занимались незаконным изготовлением древесного угля.

Закрыто незаконное предприятие, загрязнявшее воздух под Харьковом. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Купянской окружной прокуратуры Эдуарда Миргородского, 2 июля 2021 года в селе Канцедаловка Купянского района были обнаружены занимающиеся незаконной деятельностью - изготовлением древесного угля, которая загрязняет атмосферный воздух вредными для здоровья людей и окружающей среды веществами.
 
Были найдены 7 металлических бочек, внутри которых находились продукты горения, мешки белого цвета с термически обработанной древесиной.
 
5 июля 2021 года окружной прокуратурой направлено в Купянский райсуд Харьковской области ходатайство о наложении ареста на имущество, которое рассмотрено и удовлетворено судом.
 
Каких-либо документов о законности занятия указанной деятельностью предоставлено не было.
     
Сейчас следственные действия продолжаются.
 
Нарушителям закона грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.
 
Закрыто незаконное предприятие, загрязнявшее воздух под Харьковом. Новости Харькова
 
Напомним, что ранее мы сообщали о ликвидации подпольного цеха, изготовлявшего фальсифицированный алкоголь.
Тэги:  загрязнение воздуха, незаконное производство, харьков
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