08.07.2021 17:38 Дмитрий Колоней
Загрязняли воздух: под Харьковом закрыто опасное предприятие (фото)
Под Харьковом занимались незаконным изготовлением древесного угля.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Купянской окружной прокуратуры Эдуарда Миргородского, 2 июля 2021 года в селе Канцедаловка Купянского района были обнаружены занимающиеся незаконной деятельностью - изготовлением древесного угля, которая загрязняет атмосферный воздух вредными для здоровья людей и окружающей среды веществами.
Были найдены 7 металлических бочек, внутри которых находились продукты горения, мешки белого цвета с термически обработанной древесиной.
5 июля 2021 года окружной прокуратурой направлено в Купянский райсуд Харьковской области ходатайство о наложении ареста на имущество, которое рассмотрено и удовлетворено судом.
Каких-либо документов о законности занятия указанной деятельностью предоставлено не было.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Нарушителям закона грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.
Напомним, что ранее мы сообщали о ликвидации подпольного цеха
, изготовлявшего фальсифицированный алкоголь.
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