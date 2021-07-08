08.07.2021 18:09

“Про Добкина будут вспоминать только его бегство из Харькова в 2014 году” – Владимир Фесенко

Известный политолог Владимир Фесенко дал Михаилу Добкину последнее место в рейтинге всех губернаторов Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию политолога в Фейсбук. Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко выбрал наилучших и наихудших руководителей Харьковщины за все годы независимой Украины.

«Если спросить, кого из бывших харьковских губернаторов помнят харьковчане, то абсолютное большинство назовут имена Александра Масельского и Евгения Кушнарева, – считает политический эксперт. – Оба были мощными политическими фигурами, им было тяжело ужиться друг с другом. Но оба остались в памяти жителей Харькова и Харьковской области».

В свою очередь Михаила Добкина он назвал самым слабым и как политика, и как хозяйственника среди всех руководителей области. По словам политического эксперта, харьковский бизнесмен Александр Ярославский очень точно охарактеризовал губернаторство Добина, которое “запомнилось только фотографиями с рыбалки". Он не оставил после себя ни доброй памяти, ни достижений, которые вошли бы в историю области.

«И действительно ничем особо не запомнилось губернаторство Михаила Добкина в Харькове. Кстати, не особо запомнилось и мэрство Добкина (если не считать знаменитое предвыборное видео Добкина и Кернеса)», – написал Фесенко на своей странице в Facebook. Он считает, что достижения и провалы можно найти у всех губернаторов, но они есть и они на слуху. А в контексте Добкина вспоминается только предательство горожан и трусливый побег из Харькова зимой 2014 года.