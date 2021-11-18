18.11.2021 19:08 Дмитрий Колоней

Почему в Харькове смог и запах гари: отвечают эксперты

На плохой воздух жалуются жители разных районов Харькова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , сылаясь на Vgorode, в Харькове резко ухудшилось качество воздуха. Не отличается чистотой воздух на Москалевке, жалуются на "аромат" жженой резины на Салтовке. С чем это связано? Одной из главных причин отравления воздуха продуктами горения, по мнению экоактивиста Артема Приходько - переход на самостоятельное отопление с помощью твердотопливных котлов 80% организаций. Последние не очень разборчивы, и топят чем угодно, бросая в топку брикеты, резину, уголь и любую "горючую гадость", не заботясь о том, что она отравляет воздух.

Более оптимистична Наталья Драч, завлабораторией Харьковского гидрометцентра, следящей за качеством атмосферного воздуха в городе. Специалист отмечает, что превышения каких-либо показателей по качеству воздуха в Харькове нет. Эксперт поясняет появление смога сжиганием листвы и тем, что харьковчане топят углем неизвестного качества и сжиганием всего подряд в твердотопливных котлах. Отсюда и такие запахи,

Еще один фактор, влияющий на смог - имеющая место сейчас приземная инверсия - нет сильного движения в нижних слоях атмосферы. Верхние слои атмосферы давят, смог не рассеивается. Если движения сильного воздуха в нижних слоях атмосферы нет — все застаивается.

В 2019 году было похожее явление. Но тогда полиция пугала тех, кто жег листья, штрафы выписывали, и в прошлом году люди меньше жгли. А в этом году — интенсивней. Если бы листья не жгли — было бы легче. За сжигание листьев харьковчан могут оштрафовать от 170 до 340 гривен для частных лиц и от 850 гривен — для должностных. За нарушение правил хранения, размещения, утилизации и использования отходов штраф составляет 1700 гривен. Если увидите, что кто-то сжигает мусор и листья, — набирайте "102".

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли убирать с улиц опавшую листву.