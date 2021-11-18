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18.11.2021  18:21   Евгений Клочко

В Харькове авто влетело в столб: в полиции сообщили подробности аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября около 15:30 на улице Валентиновской.

Смертельное ДТП на Валентиновской
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
 
По информации правоохранителей, водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с опорой электросетей
 
Смертельное ДТП на Валентиновской
 
В результате ДТП 36-летний водитель получил многочисленные телесные повреждения и во время госпитализации в больницу скончался.
 
Механические повреждения также получил автомобиль «ВАЗ».
 
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Напомним, 18 ноября на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка столкнулись автомобили Volkswagen и Cherry. От удара Cherry отбросило на металлическое ограждение тротуара, а потом автомобиль перевернулся на крышу.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, валентиновская, харьков
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